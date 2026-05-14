Разногласия и уроки истории: что стоит за переговорами США и Китая

Отношения между странами сейчас не самые лучшие, за плечами — многочисленные торговые войны.

Вашингтон сейчас пытается решать более глобальные задачи. Внимание всего мира приковано к Китаю, где находится президент США Дональд Трамп со своей делегацией миллиардеров. Журналисты детально разбирают каждый шаг гостей в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.

И пока что эти сравнения не в пользу американцев. Даже коронное длительное рукопожатие Трампа ему не помогло. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит, он сейчас тоже находится в Китае.

Кортеж Трампа возвращается после длительных и тяжелых для него переговоров в отель. Очень длинная вереница машин, ради которой здесь перекрыли несколько кварталов.

То ли переговоры, то ли дуэль. Начиная с рукопожатия: Си не дал Трампу перетянуть его руку. А что в политике — кто кого перетянет?

Визит государственный, поэтому положены и военные, и дети с флажками Китая и США. Трамп до этого выглядел поникшим, но около детей заулыбался.

Внутри Дома народных собраний начали с приятного.

«Вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», — сказал президент США Дональд Трамп.

«Когда стороны сотрудничают — выигрывают обе, когда конфликтуют — обе страдают. Мы должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Но для того чтобы процветать — тем более вместе — нужно преодолеть все разногласия. А в отношениях между странами их огромное количество. Трамп отметил, что с ним команда серьезных бизнесменов и надо бы пустить их на рынки Поднебесной. Си Цзиньпин напомнил об уроках истории, в которых американцы традиционно слабы. Остался ли доволен Трамп?

— Как прошла ваша встреча, сэр?

— Это здорово. Прекрасное место. Невероятно. Китай прекрасен!

О настоящем положении дел это говорит мало — президент США всегда доволен. Но каждый китаец знает: отношения между странами сейчас не лучшие. За важным разговором следят повсюду — и при посадке в самолет, и на борту.

«Вот две газеты, которык дают при полете на местных авиалиниях в Китае. И которые как нельзя лучше характеризуют двойственное отношение китайцев к визиту Трампа. Это China Daily, которая ориентирована больше на западную аудиторию, здесь огромная фотография, заголовок, большой текст. А это Global Times, дочернее предприятие „Жэньминь Жибао“. Здесь фотографий нет, о визите Трампа — только заголовки», — отмечает корреспондент.

Здесь для китайцев главное — как после визита лидера США усилится торговля.

«Это очередь из тех, кто хочет снять самолет Трампа. Он стоит вдалеке, но отсюда его очень хорошо видно. Если сильно приблизить», — показал корреспондент.

Самолет Трампа будут фотографировать еще сутки, как и место, где его разместили. Перекрыты не просто подъезды к отелю — перекрыт весь квартал. Только с такого расстояния можно посмотреть на место, где живет президент США и делегация. Внизу дежурит многочисленная охрана.

Тем для разговоров много. С глазу на глаз лидеры пообщались во время прогулки у Храма Неба. Что обсуждали? Возможно, пошлины, которыми США обложили китайских производителей. Или вопрос о том, что госсекретарь США все еще считает Китай геополитическим соперником — об этом Марко Рубио заявил в интервью перед поездкой.

— Считаете ли вы Китай нашим главным геополитическим противником?

«Да, это одновременно и наш главный политический вызов в геополитическом плане, и самые важные отношения, которыми нам необходимо управлять. Это большая и могущественная страна, и она продолжит расти. Но у нас будут собственные интересы, которые будут вступать в конфликт с их интересами», — ответил госсекретарь США Марко Рубио.

За подобную откровенность Рубио несколько лет назад внесли в Китае в санкционный список. Теперь он известен здесь как «Лубио». На время прибытия имя подсанкционного госсекретаря в документах.

Впрочем, то, что Штаты противостоят Китаю, — не секрет. Таксисты, например, не в восторге от появления американского Трампа.

Визит американского лидера был намечен на конец марта. И, видимо, перед ним он начал операцию в Иране — чтобы взять под контроль китайскую нефть, готовился к переговорам. Но что‑то пошло не так. Так что разговаривать здесь с позиции силы американскому лидеру не удастся.

