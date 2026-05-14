Пытались украсть белье и «Тайную страсть»: свидание столичной пары закончилось задержанием

В Москве пара пыталась украсть из гипермаркета нижнее белье и конфеты

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Росгвардия; 5-tv.ru

Романтический поход по магазинам завершился встречей с Росгвардией.

На севере Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину, которых заподозрили в попытке вынести товары из гипермаркета без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине на Ходынском бульваре. Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги и оперативно прибыли на место.

Как рассказал администратор супермаркета, пара попыталась покинуть торговый зал с неоплаченными покупками. В импровизированный «романтический набор» вошли комплект нижнего белья, несколько коробок конфет и сладости с ироничным названием «Тайная страсть».

По данным правоохранителей, мужчина и женщина рассчитывали незаметно вынести товары, однако их остановили сотрудники магазина еще до выхода. В итоге попытка устроить свидание за чужой счет закончилась задержанием и дальнейшим разбирательством.

