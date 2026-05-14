Песни Добрынина стали новым эпизодом в деле издательства «Джем»
Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov
Потерпевшим признано «Первое музыкальное издательство» — права на хиты переписали по поддельным документам.
Один из эпизодов мошенничества с авторскими правами в деле издательства «Джем» затронул наследие композитора Вячеслава Добрынина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.
Потерпевшей стороной признано «Первое музыкальное издательство» — именно этой компании принадлежат права на произведения мэтра.
Глава издательсва «Джем» Андрей Черкасов, по версии следствия, обманул Добрынина по уже знакомой схеме — с помощью липовых бумаг о праве собственности, аналогично тому, как ранее был обманут солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Продюсер Максим Фадеев не скрывал радости по поводу ареста главы «Джема», публично приветствуя действия правоохранителей.
Всего в деле о махинациях Черкасова фигурирует несколько обманутых правообладателей. Тем временем расследование продолжается — Фадеев заявил, что пытается через суд с певицей Линдой защитить авторские права на песни.
Ранее 5-tv.ru писал о причастности певицы Линды к делу издательства «Джем» и том, что она сохранила статус свидетеля, пока ее концертному директору готовят арест по делу о мошенничестве.
