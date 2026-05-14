Премьер-министр Латвии ушла в отставку после скандала с дронами ВСУ

Премьер-министр Латвии Силиня ушла в отставку после скандала с дронами ВСУ

Политический кризис в стране дошел до точки после скандалов внутри правящей коалиции.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе с поста главы правительства. Вместе с ней в отставку ушел весь кабинет министров.

О решении политик сообщила 14 мая на фоне затяжного конфликта внутри правящей коалиции. В официальном заявлении Силиня подтвердила, что прекращает работу в должности премьер-министра и распускает действующее правительство.

Политическая ситуация в стране резко обострилась после серии скандалов, в том числе связанных с инцидентами с беспилотниками в Латгале и конфликтом вокруг министра обороны Андриса Спрудса.

Попытка Силини назначить на пост главы Минобороны полковника Раивиса Мелниса лишь усилила раскол среди партнеров по коалиции. Комментируя происходящее, премьер заявила, что часть политиков предпочла спровоцировать кризис вместо поддержки сильного кандидата.

Ситуация окончательно вышла в публичную плоскость после того, как партия «Прогрессивные» предложила президенту Латвии Эдгару Ринкевичу начать переговоры о формировании нового правительства. Представители партии заявили, что нынешний кабинет утратил способность эффективно управлять страной.

В результате перед властями встал выбор: либо добровольная отставка премьера, либо парламентское голосование о доверии правительству.

Обращаясь к жителям страны, Силиня подчеркнула, что не собирается уходить из политики. По ее словам, для нее всегда главным оставались безопасность государства, благополучие людей и будущее Латвии.

Теперь президенту предстоит провести консультации с парламентскими партиями по поводу формирования нового кабинета министров. Если создать устойчивую коалицию не удастся, в стране могут быть объявлены досрочные выборы.

