Экс-главу Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Мандат освободился после досрочного ухода с поста парламентария Фаррахова.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Александра Богомаза в качестве депутата Государственной Думы. Об этом говорится в решении ЦИК.

Вакантное кресло в нижней палате парламента появилось после того, как прежний парламентарий Фаррахов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на другое место работы.

Еще 13 мая президент России Владимир Путин удовлетворил прошение Богомаза об отставке с поста губернатора Брянской области, а временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу подчеркнул, что экс-губернатор обязательно получит новую должность.

Для самого Богомаза это возвращение в стены Госдумы: он уже представлял регион в парламенте в 2012–2014 годах, но сложил мандат после назначения врио губернатора. На посту главы Брянской области он проработал три срока подряд, последний раз одержав победу на выборах в сентябре 2025-го.

