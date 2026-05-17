Магия произношения: как акценты управляют нашим восприятием людей

Голос собеседника может рассказать о его происхождении больше, чем документы, и невольно заставить окружающих строить ложные предположения.

Специфика речи влияет на социальную оценку личности и формирование стереотипов. К такому выводу пришла профессор лингвистики Валери Фридланд. Об этом сообщило The Guardian.

Эксперт поделилась, что люди на подсознательном уровне используют манеру общения для классификации окружающих. Причем этот механизм активируется еще в раннем детстве.

По данным лингвиста, уже к пяти годам дети начинают отдавать предпочтение сверстникам, которые говорят со схожим акцентом, даже если ежедневно слышат разнообразную речь в городской среде.

Подобные выводы приводят к серьезным социальным проблемам, включая дискриминацию по классовому или этническому признаку. Валери Фридланд отметила, что предвзятость может проявляться в бытовых ситуациях. Этого нельзя избежать даже при приеме на работу, где кандидат с «благородным» выговором часто кажется более компетентным, чем человек с другим диалектом.

На практике акцент может повлиять и на решение суда. Профессор приводит в пример процесс над Джорджем Циммерманом, где показания ключевого свидетеля были фактически проигнорированы присяжными из-за ее сильного афроамериканского диалекта.

Исторический контекст формирования различий в языке также играет важную роль в понимании современных границ общения. Фридланд напомнила, что даже в Библии упоминается использование произношения для выявления врагов.

Сейчас лингвисты стараются разработать специальные инструкции для судов и работодателей, чтобы минимизировать влияние неосознанных предубеждений.

Осознание того, что акцент является лишь маркером идентичности, а не интеллектуальных способностей, помогает обществу становиться более открытым и справедливым в оценке каждого человека на основе его реальных навыков и поступков.

