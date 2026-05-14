Тревожный звонок: хорошие отношения с бывшей женой мешают мужчине найти любовь

Пользователи сети разделились во мнении, надо ли поддерживать теплое общение с экс-супругами.

Одинокий 40-летний австралиец столкнулся с неожиданными трудностями при поиске пары из-за сохранения теплого общения с матерью своих детей. Об этом сообщило Daily Mail.

Мужчина, чей брак продлился 14 лет, поделился своей историей на платформе Reddit. Он рассказал, что потенциальные невесты считают его поведение подозрительным.

По словам австралийца, он старается поддерживать уважительные отношения с бывшей супругой ради благополучия двоих общих детей. Однако другие женщины видят в этом «тревожный звонок».

Герой истории признался, что вместо приятного знакомства на свиданиях он часто подвергается допросам. Некоторые претендентки и вовсе отменяют встречи в последний момент, узнав о его семейной ситуации.

Мужчина выразил крайнее негодование из-за того, что искреннее стремление быть хорошим отцом и адекватным бывшим мужем превратилось в препятствие. Он отметил, что не ищет идеала, а просто хочет встретить доброго человека для совместной жизни и путешествий.

Под постом австралийца развернулась бурная дискуссия, собравшая сотни комментариев. Часть пользователей поддержала его, назвав умение договариваться с экс-супругой хорошей чертой и признаком зрелости.

Однако нашлись и те, кто согласился с логикой его чересчур осторожных спутниц. Оппоненты указали на то, что наличие детей и обязательств перед прежней семьей является серьезным финансовым и эмоциональным бременем, которое многие не готовы разделять.

Другие участники обсуждения отметили, что после 40 лет у каждого человека есть определенный жизненный багаж, и избежать его невозможно. Некоторые мужчины подчеркнули, что специально избегают женщин с детьми, чтобы вкладывать ресурсы только в собственных наследников.

При этом жительницы Австралии в комментариях признались, что тоже разочарованы современным рынком знакомств.

