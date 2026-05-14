За счет налогов: в США приговоренные к смертной казни смотрят порно в тюрьме

В США приговоренные к смертной казни преступники смотрят порно в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Farnsworth

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они также используют планшеты для интимных переписок.

В калифорнийских тюрьмах приговоренные к смертной казни преступники используют бесплатные планшеты, закупленные на деньги налогоплательщиков, для просмотра порнографии и ведения непристойных разговоров. Об этом сообщил Fox News.

Ситуация стала следствием действия программы по обеспечению цифрового равенства, в рамках которой осужденным выдали около 90 тысяч устройств. Предполагалось, что гаджеты помогут преступникам поддерживать связь с близкими и получать образование в рамках новой модели реабилитации, вдохновленной опытом Норвегии.

Однако на практике многие заключенные научились обходить установленные протоколы безопасности. Серийные убийцы и насильники признались журналистам, что получают порнографические ролики с внешних носителей и обмениваются откровенными снимками.

Насильник Роберт Мори рассказал, что использует устройство для флирта и просмотра запрещенного контента. Другой осужденный, Самуэль Амадор, отметил в интервью, что они легко обходят все системы ограничения видеосвязи. По его словам, родственники или знакомые просто включают порно на телевизоре и направляют на него камеру во время звонка.

В это же время власти Калифорнии заключили многомиллионный контракт с компанией Securus Technologies для реализации проекта, который может обойтись бюджету штата в 315 миллионов долларов. Критики программы заявляют, что такие поблажки создают условия для повторной виктимизации и позволяют преступникам «обрабатывать» новых жертв прямо из камер.

Представители департамента реабилитации Калифорнии настаивают на том, что гаджеты являются «строго контролируемыми образовательными инструментами». По их мнению, доступ к электронным книгам и ресурсам снижает уровень преступности в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, инциденты фиксируются даже в тюрьмах с самым строгим режимом. Пока власти штата продвигают концепцию гуманизации, критики призывают пересмотреть расходы на цифровизацию тюрем, указывая на нецелевое использование бюджетных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.