Вооруженного агента Секретной службы США не впустили в Храм Неба в Пекине

Фото: Reuters/Brendan Smialowski

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Офицера держали на входе полчаса.

Китайские охранники не позволили агенту Секретной службы США войти с оружием на территорию Храма Неба «Тяньтань». Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Офицер сопровождал группу журналистов, которая направлялась на территорию культового сооружения. Храм посетил президент США Дональд Трамп в рамках визита в Китай.

Из-за строгих мер безопасности и священного статуса места вооруженного силовика остановили и держали на входе почти полчаса. В результате «напряженной дискуссии» стороны пришли к компромиссу, однако к какому именно — не уточняется.

Ранее Трамп прибыл в Пекин и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Переговоры продлились два часа, стороны обсудили дальнейшее укрепление связей США и Китая, глобальную экономику и обстановку на мировой политической арене.

Визит американского лидера в КНР завершится 15 мая. Его сопровождают предприниматели и главы ведущих технологических компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.