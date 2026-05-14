Землетрясение произошло в Новосибирской области

В эпицентре, всего в трех километрах от села Калиновка в Искитимском районе, интенсивность составила 5,2 балла.

В Искитимском районе Новосибирской области вечером 13 мая произошло землетрясение. Об этом 14 мая сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали в 23:10 по местному времени (19:10 по московскому. — Прим. ред.). Эпицентр подземных толчков располагался практически на окраине села Калиновка — на расстоянии 3,3 километра от жилых домов. Специалисты определили магнитуду землетрясения в 4,2, а силу сотрясений в эпицентре оценили в 5,2 балла по шкале MSK-64.

Сейсмическую активность в последние недели фиксировали и в других регионах. Так, 6 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Северных Курил. Его эпицентр находился в 185 километрах южнее города Северо-Курильск, а очаг залегал на глубине 23 километра.

