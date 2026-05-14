Опасная добавка: как избыток витамина B12 влияет на развитие рака

Бесконтрольный прием популярных витаминных комплексов грозит серьезными последствиями для здоровья.

Избыточная концентрация витамина B12 в организме человека может способствовать развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщил портал The Conversation.

Согласно данным издания, исследователи обнаружили связь между аномально высокими показателями этого вещества и ростом злокачественных новообразований.

Несмотря на то, что B12 критически важен для корректной работы нервной системы, регенерации генетического кода и формирования красных кровяных телец, его профицит создает благоприятную среду для деления не только здоровых, но и предраковых клеток.

Специалисты поставили перед собой задачу выяснить, способен ли длительный прием биологически активных добавок в больших дозах стимулировать прогрессирование уже имеющихся в теле патологий.

В ходе масштабной научной работы, проведенной в 2025 году, эксперты выявили специфическую U-образную закономерность. Она наглядно демонстрирует, что риски для здоровья значительно возрастают в двух крайних случаях: при выраженном дефиците нутриента и при его существенном избытке.

Ученые также обратили внимание на тот факт, что у многих пациентов с уже диагностированным раком уровень B12 в крови оказывается чрезвычайно высоким.

Однако врачи предположили, что это может выступать не первопричиной недуга, а его закономерным следствием. Опухолевые процессы зачастую нарушают функционирование печени, ответственной за синтез витамина, или провоцируют выброс специфических белков, которые удерживают соединение в кровотоке.

Авторы исследования подчеркнули, что получить угрожающую жизни дозу витамина B12, употребляя в пищу обычные продукты питания, практически невозможно. Основную опасность представляет именно нерациональное и самостоятельное использование концентрированных аптечных препаратов и БАДов без медицинских показаний.

Стоит также учитывать, что ранее была доказана и другая крайность: нехватка данного вещества ведет к деградации когнитивных функций и провоцирует серьезные провалы в памяти у людей молодого возраста.

