Сделанный ради развлечения ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

Обычное любопытство обернулось обнаружением европейских родственников.

В Марокко мужчина благодаря сделанному от скуки ДНК-тесту смог найти новых членов семьи, о существовании которых ранее даже не догадывался. Об этом рассказал пользователь платформы Reddit под псевдонимом Lovely_pseudo.

Он поделился, что спустя месяц после проведенного исследования получил сообщение от незнакомца из Австрии. Выяснилось, что мать австрийца является биологической тетей автора поста.

Результаты теста показали совпадение генетического материала на 14%, в то время как с самим отправителем сообщения совпадение составило 6,2%. Оказалось, что австрийская родственница имела североафриканские корни, хотя всю жизнь считала себя европейкой.

В ходе общения родственники восстановили цепочку событий прошлого: мать австрийской женщины познакомилась с ее отцом в послевоенной Вене, когда тот проходил службу во французских войсках. Марокканец вспомнил рассказы своей матери о дедушке, который действительно воевал в составе французской армии и после возвращения домой десятилетиями хранил в сейфе снимок с европейской женщиной.

«Когда я был маленьким, мама и тети рассказывали, что дедушка, вернувшись из Европы, много лет хранил в сейфе фотографию, на которой он был запечатлен с белой европейкой. Многие десятилетия мы догадывались, что у нас, вероятно, есть родственники где-то в Европе. В тот момент это действительно стало похоже на фильм», — поделился автор истории.

Известие о найденных родственниках вызвало настоящий восторг в семейном чате марокканца. Новоиспеченная тетя из Австрии, которой исполнилось 74 года, наконец узнала имя своего отца и увидела его лицо на архивных кадрах.

До этого момента она ничего не знала о судьбе родителя. По словам автора, семья женщины мгновенно увеличилась в четыре раза за счет многочисленных братьев и сестер из Африки.

В ближайшее время новые родственники планируют организовать встречу в Марокко. Пожилая женщина намерена не только познакомиться со своей огромной семьей, но и посетить могилу отца, который скончался еще в 1980-х годах, так и не успев открыто рассказать о своей европейской тайне.

