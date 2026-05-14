Трагедия вместо развлечения: бизнесмен задавил шестилетнего сына погрузчиком

Маленький ребенок попал под колеса спецтехники во время игры на территории предприятия.

В итальянской провинции Венето владелец промышленного предприятия Габриэле Де Марч случайно задавил своего шестилетнего сына Лукаса, катая его на вилочном погрузчике. Об этом сообщило издание Need To Know.

По предварительным данным, трагедия случилась сразу после окончания рабочей смены, когда отец решил развлечь ребенка поездкой на тяжелой строительной технике. Во время движения мужчина на мгновение потерял концентрацию, в результате чего мальчик не удержался, сорвался с погрузчика и оказался под его массивными колесами.

Несмотря на то, что Де Марч сразу вызвал на место происшествия бригаду экстренных служб, прибывшие медики не смогли спасти жизнь Лукаса — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование всех обстоятельств случившегося. Итальянскому бизнесмену могут предъявить официальные обвинения в непреднамеренном убийстве или причинении смерти по неосторожности. Предстоит установить, были ли нарушены правила техники безопасности при нахождении посторонних, а тем более несовершеннолетних, на промышленном объекте.

Компания Meccanica De March, где произошел инцидент, имеет долгую историю: она основана еще в 1985 году Франко Де Марчем. Габриэле Де Марч начал карьеру на семейном предприятии в 2006 году, пройдя путь от технического специалиста до руководителя. Под его началом небольшая фирма прошла через серьезную модернизацию и стала востребованным игроком на европейском рынке машиностроения, выполняя заказы для крупных зарубежных клиентов.

Несмотря на профессиональные успехи и репутацию ответственного управленца, теперь деятельность главы компании находится под пристальным вниманием полиции из-за гибели единственного наследника.

