Превысила скорость: машину из «Рыцаря дорог» оштрафовали, пока она стояла в музее

Стоявшую в музее машину из «Рыцаря дорог» оштрафовали за превышение скорости

Легендарный автомобиль неожиданно оказался нарушителем, хотя уже много лет не покидает выставочный зал.

В США произошла курьезная история с автомобилем KITT из культового сериала «Рыцарь дорог». Одной из копий знаменитой машины выписали штраф за превышение скорости, несмотря на то что все это время она находилась в музее. Об этом сообщило издание New York Post.

Речь идет о Pontiac Firebird Trans AM 1982 года, стилизованном под говорящий автомобиль из популярного шоу с Дэвидом Хассельхоффом. Экспонат хранится в музее Volo в штате Иллинойс недалеко от Чикаго.

Как рассказали сотрудники музея, они получили уведомление от Департамента финансов Нью-Йорка. В документе говорилось, что автомобиль якобы нарушил скоростной режим 22 апреля в Бруклине.

Согласно данным с камеры, машина двигалась по школьной зоне со скоростью 36 миль в час вместо разрешенных 25.

Однако в музее сразу обратили внимание на странности. Их KITT имеет калифорнийские номера, тогда как на снимке с камеры были указаны другие регистрационные знаки. Кроме того, автомобиль уже давно находится в выставочном зале и физически не мог оказаться в Нью-Йорке.

Сотрудники музея предполагают, что система фиксации могла перепутать номерные знаки или ошибочно связать нарушение с их экспонатом. Также рассматривается версия, что настоящий нарушитель ездил на похожем Pontiac с аналогичным тюнингом.

Теперь музей Volo собирается оспорить штраф и потребовать официального разбирательства. Власти Нью-Йорка заявили, что уже проверяют обстоятельства необычного инцидента.

