Один на пять компаний: IT-специалист нашел способ зарабатывать в три раза больше боссов

Business Insider: IT-специалист зарабатывает в три раза больше начальников

Огромный доход вызывает у него муки совести.

IT-специалист, одновременно работающий на пять компаний в режиме удаленного доступа, получает доход в размере 746 тысяч долларов (около 54,7 миллиона рублей) в год получает. Сотрудник зарабатывает в три раза больше, чем его начальники. Об этом сообщило Business Insider.

Мужчин признался, что на фоне массовых увольнений в технологическом секторе он начал испытывать чувство вины. По его словам, он не хочет занимать все доступные вакансии, когда вокруг так много людей, действительно нуждающихся в работе.

На данный момент он трудится по 11 часов в сутки, начиная рабочий день в четыре утра с посещения спортзала и заканчивая его около пяти вечера.

Свою карьеру «совместителя» специалист начал в 2021 году, когда понял, что может не увольняться с текущей работы при получении нового, более выгодного предложения.

Со временем количество его работодателей росло, достигнув пяти к марту 2026 года. Мужчина успешно скрывает свою деятельность, используя специальную программу, которая имитирует активность компьютера. Это делается для того, чтобы у работодателей не возникало лишних вопросов.

Он рассказал, что компании часто переоценивают реальный объем задач. Это позволяет ему эффективно распределять время между всеми проектами.

Благодаря сверхдоходам семья специалиста достигла полной финансовой независимости, а его супруга смогла оставить работу.

Помимо покупки предметов роскоши и нового автомобиля, герой истории активно инвестирует средства в недвижимость для создания источников пассивного дохода.

В будущем он намерен прекратить практику множественного трудоустройства и заняться собственным бизнесом. Он считает, что такую нагрузку нельзя взваливать на себя постоянно.

В свободное время он старается не прикасаться к технике и проводить вечера с семьей, поддерживая баланс между заработком и личной жизнью.

