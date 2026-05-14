Си Цзиньпин предупредил США о риске конфликта из-за Тайваня

Пекин назвал этот вопрос ключевым фактором стабильности в отношениях с Вашингтоном.

Неверный подход к решению тайваньской проблемы может привести к прямому столкновению Китая и США. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, сделанное на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Китайский лидер подчеркнул исключительную значимость этого вопроса для двусторонних связей.

«Тайваньский вопрос — самый важный в китайско-американских отношениях. Если он будет урегулирован должным образом, отношения двух стран смогут сохранить общую стабильность. Если же нет, два государства столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит весь комплекс двусторонних связей в крайне опасное положение», — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что попытки добиться независимости острова несовместимы с сохранением мира в регионе.

По его словам, стабильность в Тайваньском проливе остается ключевым условием для устойчивых отношений между Пекином и Вашингтоном.

Трехдневный государственный визит Трампа в Китай продлится по 15 мая. Лидеры сосредоточатся на разрешении торгово-экономических споров, глобальных вызовах вроде конфликта США с Ираном, а также связях Пекина и Москвы. В повестке — запуск диалога по ядерному контролю и подписание контрактов с крупными китайскими фирмами.

