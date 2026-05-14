Турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов» прошел в Подмосковье

Погоня за спортивными достижениями развернулась в подмосковном Дмитрове. Там прошел школьный турнир по гольфу «Лига будущих чемпионов».

Соревнования собрали рекордное количество участников — 19 команд из разных районов области. Помимо учеников, на поле вышли и участники программы «Активное долголетие».

«Гольф — это единственный вид спорта, где вы можете встретить на одной площадке и в одном соревновательном процессе сразу несколько поколений. То есть вы сможете встретить человека, которому далеко за 60 лет. Он также будет соревноваться со школьником. Это бесконечный процесс: можно учиться в гольф всю жизнь играть», — рассказал вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

Сильнейшую команду региона определяют три раза в год. Как рассказали в Федерации гольфа Московской области, секции в школах, оборудование, тренировки и участие в соревнованиях для детей абсолютно бесплатны.

