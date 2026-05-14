Визит Трампа в Китай: как страны ищут новую модель отношений

Список тем для обсуждения обширен: от бизнеса до ситуации на Ближнем Востоке.

В Пекине сегодня непримиримые геополитические оппоненты говорят о вероятном перезапуске отношений на всех уровнях. Спустя девять лет Дональд Трамп возвращается в Китай, где уже провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. За последние годы державы вели многочисленные торговые войны. Но теперь, когда Вашингтон увяз в ближневосточном конфликте, американский лидер, похоже, готов говорить о возможной сделке.

Но кто диктует ее условия? И какие скрытые мотивы есть у обеих сторон? Расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Кадры этой встречи в Китае показывают в прямом эфире по всем центральным телеканалам, и даже на экранах в аэропортах и вокзалах. Но в целом второй день государственного визита Трампа в Китай в Пекине проходит по стандартному строгому протоколу, без излишков.

Американского президента встречал почетный караул, традиционно приветствовали дети с цветами и флагами двух стран. Навстречу Трампу Си Цзиньпин не пошел — ждал, пока президент США сам подойдет.

На лице американского лидера — ни тени улыбки. Журналисты обратили внимание: рукопожатие длилось всего 15 секунд — для Трампа это не слишком много. Но за это время лидеры успели обменяться несколькими фразами без переводчиков. Прилет американского президента накануне пиарщики Белого дома, уже по их голливудским стандартам, представили как будто тизер к дорогому блокбастеру.

Главный вопрос теперь — найдет ли весь этот пафос свое отражение во время переговоров. Глава КНР сразу подчеркнул деловой настрой.

«Когда стороны сотрудничают — выигрывают обе, когда конфликтуют — обе страдают. Мы должны быть партнерами, а не противниками, помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать. Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть „ловушку Фукидида“ и создать новую модель отношений между великими державами?» — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Ловушка», названная по имени древнегреческого философа, — это термин, который выдумали американские политологи. Он описывает ситуацию, когда развивающаяся страна начинает стратегически угрожать доминирующей, что неминуемо ведет к войне. Трамп решил не заметить тонких китайских намеков, перейдя сразу к комплиментам.

«Впереди у нас замечательное совместное будущее. Я испытываю огромное уважение к Китаю. Вы великий лидер — и я говорю это всем, потому что это правда», — сказал президент США Дональд Трамп.

Список тем для обсуждения весьма внушителен. Не случайно делегация из США приехала в Пекин в столь расширенном составе: там оказались главы практически всех крупных американских бизнес‑корпораций. Речь явно пойдет про поставки микрочипов, в чем Китай — безусловный лидер.

Еще один вопрос уже глобального масштаба связан с Ираном.

«Если экономики стран по всему миру начнут рушиться из‑за проблемы Ормузского пролива, то они станут покупать меньше китайских товаров. Экспорт упадет, и Китай пострадает. Поэтому в их интересах урегулировать эту ситуацию. Мы надеемся убедить их сыграть существенную роль в этом процессе», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Важен еще фон, сопровождавший встречу. Как будто случайно за несколько часов до переговоров The New York Times вдруг выпустила инсайд: якобы Китай собирался продавать оружие Тегерану — хотя эти обвинения уже не раз отвергали. The Washington Post уверяет: Пекин увеличил свое влияние на страны Персидского залива — то есть на союзников США. Пентагон в начале недели опубликовал кадры военных учений на Филиппинах, а мишени подозрительно напоминали китайские корабли. Очень похоже на информационное давление.

«Трамп очень обеспокоен финансовым положением американцев. Открытие пролива снимет огромное давление с наших цен на бензин, с нашей экономики. Так что я молюсь и надеюсь, что визит пройдет успешно, что он закончится принятием мер, которые нам помогут», — добавил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Оппоненты Трампа критикуют его за то, что он якобы не взял с собой авторитетных советников по Китаю. И, судя по репортажам Fox News, они действительно необходимы: телевидение США в Пекине открывает для себя Америку — оказывается, технологическое развитие есть в мире где‑то еще.

«Здесь все в камерах, только на одном перекрестке я насчитал двадцать штук. Они видят во всех направлениях, поэтому никто не нарушает правила. Мы остановились там, где было запрещено, всего на две минуты, но нам тут же прилетел штраф на сорок долларов», — поделился ведущий Fox News Брет Байер.

Но, кажется, больше всех за результат визита переживают американские демократы. Они обвинили Трампа в планах едва ли не продать страну за обещание идеальной сделки. И намекают, что перед подобными визитами президент США мог бы рассказывать о своих переговорных позициях сенаторам, а не только в социальных сетях.

