Си Цзиньпин и Трамп завершили переговоры в Пекине

Фото: Reuters/Natalya Loginova

Встреча продлилась более двух часов.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп завершили переговоры. Об этом 14 мая сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В настоящее время переговоры завершены», — сообщил телеканал.

Стороны общались более двух часов. Встреча председателя КНР и президента США прошла в Доме народных собраний в Пекине.

Трамп напходится в Китае с государственным визитом. Американский лидер пробудет в Китае до 15 мая. В состав американской делегации вошли предприниматели и руководители крупных компаний, среди которых Nvidia, Tesla и SpaceX, Apple, Boeing и BlackRock. Глава Белого дома планирует попросить Си Цзиньпина «открыть» китайский рынок для американского бизнеса.

Ранее политолог Екатерина Заклязьминская заявила, что встреча Трампа и Цзиньпина потеряет смысл, если не положит конец торговой войне или не сдвинет ситуацию с мертвой точки. По мнению эксперта, главы КНР и США в первую очередь должны достичь соглашения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

