Бодрящий напиток: мужчина налил отбеливатель в кофе жены и ушел на работу

Leggo.it: мужчина налил отбеливатель в кофе жены и ушел на работу

Злоумышленника задержали на глазах у 800 человек.

В Италии мужчина попытался убить супругу, добавив отбеливатель в ее кофе. Об этом сообщило Leggo.it.

По данным портала, 55-летний рабочий влил бытовую химию в чашку супруги. Женщина почувствовала резкое недомогание сразу после употребления отравленной жидкости.

Благодаря оперативно вызванным экстренным службам врачам удалось спасти ее жизнь. Пострадавшую доставили в больницу, где медики продолжают внимательно следить за ее состоянием.

Подозреваемый спокойно пошел на работу после преступления, словно ничего не произошло.

Задержание злоумышленника провели публично. Сотрудники правоохранительных органов ворвались на территорию крупного машиностроительного предприятия Hitachi Rail, где трудился мужчина. Полицейские вывели подозреваемого в наручниках на глазах у 800 сослуживцев.

Как выяснилось, полицейская операция стала итогом нескольких дней тщательного расследования. Оно включало скрытое наблюдение за рабочим и прослушивание его разговоров. Прокуратура сказала, что собранные доказательства неоспоримы.

На текущий момент 55-летний мужчина находится под стражей. Следственные органы пытаются восстановить полную картину произошедшего и понять истинные причины нападения на супругу, которая родила ему детей.

Жители города и коллеги задержанного описали его как обычного, ничем не примечательного человека. Следователи также изучают историю отношений в этой семье, чтобы найти мотивы, толкнувшие отца семейства на такой радикальный и жестокий шаг.

