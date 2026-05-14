Не вынес горя: Владимир Молчанов умер через месяц после смерти единственной дочери

Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого телеведущий потерял сестру и жену.

Легендарный телеведущий Владимир Молчанов скончался через месяц после смерти единственной дочери. Об этом сообщил режиссер Иван Цыбин в беседе с изданием StarHit.

«Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию», — сообщил режиссер.

Человек, который пережил почти всех близких

Владимир Молчанов был не просто телеведущим — он был символом эпохи. Но его личная жизнь — это история потерь.

Последние годы журналиста стали чередой тяжелых утрат. В 2022 году после продолжительной болезни ушла из жизни его супруга Консуэло Сегура, с которой он прожил более 50 лет.

В 2024 году он похоронил сестру — известную теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву.

А в марте 2026 года умерла его единственная дочь Анна Молчанова. Ей было всего 45 лет. Причина ее смерти не раскрывается.

«Не вынес этих потерь»

Телеведущая Арина Шарапова, много лет дружившая с Молчановым, в беседе с «МK» назвала главную причину смерти коллеги.

«Он не вынес этих потерь. И это, наверное, основная все-таки причина, почему его сегодня с нами нет», — сказала она.

Шарапова назвала Молчанова «человечищем» и «Владимиром Великолепным», отметив, что такого сочетания профессионализма и интеллекта на телевидении сегодня больше нет.

Болезнь и последние годы

Сам Молчанов долгие годы боролся с тяжелыми недугами. В 2021 году ему провели пересадку печени после онкологического заболевания. В 2022 году он перенес инфаркт.

Только за 2025 год телеведущего госпитализировали пять раз с сильными болями в животе — врачи подозревали желудочно-кишечное кровотечение.

Провал под лед вместе с дочерью

В молодости Молчанов пережил страшный момент, который теперь кажется пророческим. Когда его дочери Анне было семь лет, они вместе провалились под лед на реке Рузе.

Отец вытолкнул девочку из проруби, но сам едва не погиб под толщей льда, пока выбирался на поверхность. Тогда они оба выжили. Спустя 38 лет судьба распорядилась иначе — уход дочери все же забрал и его.

У Владимира Молчанова остался внук — сын рано ушедшей из жизни Анны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.