Остались пустая машина и куртка: мужчина упал с Русского моста во Владивостоке

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Водитель сорвался с 324-метровой высоты.

Во Владивостоке расследуют инцидент с падением мужчины с Русского моста, высота которого составляет 324 метра. Об этом рассказали представители пресс-службы управления МВД в Приморском крае в Telegram-канале. Полиция начала проверку по факту инцидента.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Но обнаружили только пустую машину Toyota Camry. Судя по фото, которые публиковали очевидцы в социальных сетях, мужчина оставил на ограждении и куртку.

Владельца брошенного авто идентифицировали, ему 43 года. Причины его падения с моста неизвестны, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

