Пик мужской сексуальности: когда гормоны на максимуме

При хороших врожденных данных и крепком здоровье мужчина и после 50 лет может оставаться сексуально активным.

Определить пик сексуальной активности мужчины можно, исходя из совокупности его индивидуальных показателей, таких как либидо, физиологическая реактивность (длительность эрекции, объем эякулята, частота спонтанных эрекций) и половая активность. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал уролог-андролог Дмитрий Журавский.

Он отметил, что единого понятия о возрасте пика мужской сексуальности в современной медицине не существует, поскольку каждый из параметров достигает максимума в разном возрасте.

«Если говорить о либидо, его пик у мужчин обычно приходится на 18-25 лет — этот же период соответствует максимальному уровню тестостерона», — сказал врач.

После 25 лет показатели постепенно начинают снижаться. Если в молодом возрасте психогенные факторы зачастую вызывают нестабильность физиологических реакций, то к 35–40 годам, на фоне начинающегося снижения уровня тестостерона, у мужчин, как правило, формируется психологическая уверенность и более совершенный контроль над процессом.

Кроме того, на сексуальную активность, помимо возраста, влияет и психоэмоциональное состояние. Стресс и депрессия подавляют выработку половых гормонов, из-за чего существенно снижается либидо.

В то же время при благоприятных конституциональных особенностях мужчина может сохранять высокую сексуальную активность даже после 50 лет.

