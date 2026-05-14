Кому перейдет шикарное наследство журналиста Молчанова: единственный претендент

Многомиллионное состояние легендарного телеведущего и журналиста Владимира Молчанова перейдет к его единственному прямому наследнику — 22-летнему внуку Дмитрию, работающему на телеканале «Культура». Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

Причина проста: трагическая череда смертей в семье. Кроме того, журналист не оставил официального завещания. Согласно закону, в таком случае претендовать на наследство прежде всего могут родные первой очереди (дети, супруг и родители наследодателя. — Прим. ред.).

В данном случае прямой наследник — только внук Дмитрий и больше никто.

Владимир Молчанов после смерти оставил просторную двухкомнатную квартиру в известном московском «доме композиторов» на улице Чаянова.

В свое время там жили Арам Хачатурян и Александр Александров. По данным риелторов, такое жилье в Тверском районе может стоить порядка 60 миллионов рублей.

Кроме того, у телеведущего имеется загородный дом в подмосковной деревне Старая Руза. В деревянном двухэтажном особняке пять спален, камин и просторный холл. В доме часто бывали выдающиеся музыканты.

Смерть Владимира Молчанова

Владимир Молчанов умер в Израиле после длительной борьбы с онкологией в ночь на 13 мая в возрасте 75 лет. О его смерти сообщил коллега Юрий Рост.

Молчанов вел такие популярные программы, как «Время», «90 минут» и «До и после полуночи».

Последние годы для телеведущего выдались непростыми. Пока он сам тяжело болел, умерла его жена Консуэло Сегур. В конце марта 2026 года умерла его единственная дочь Анна — мать Дмитрия. Внук стал последним родственником по прямой линии.

Как рассказали в близком окружении Молчанова, Анна и Владимир Кириллович вместе лечились от рака в одной израильской больнице. Уход дочери ведущий пережить не смог.

