Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL

Спортсмен стал лучшим игроком «Пари Сен-Жермен» в матче против «Ланса». Клуб в пятый раз подтвердил чемпионский титул.

Российский вратарь Матвей Сафонов, играющий за парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», стал двукратным чемпионом Франции. Об этом сообщается в аккаунте Лиги 1 в социальной сети Х. Накануне его команда обыграла «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно победила в турнире. Она набрала 76 очков в турнире, соперники получили 67 очков.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» в 14-й раз за свою историю и пятый раз подряд взял чемпионский титул. Для Матвея Сафонова матч стал 15-м в текущем сезоне и девятым, в котором он «сыграл на ноль». Вратарь отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона 2025-2026.

Два победных гола забили игроки «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (90+4). Матвей Сафонов был признан признан лучшим игроком матча против «Ланса». Он — первый в истории российский футболист, ставший двукратным чемпионом Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его игру шикарной.

Сафонову 27 лет. Он перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года из клуба «Краснодар». Он также является голкипером сборной России по футболу. В этом сезоне чемпионата Франции спортсмен сыграл 15 матчей. В декабре 2025-го вратаря признали лучшим игроком финала Межконтинентального кубка ФИФА и первым голкипером в мире, сумевшим отразить четыре пенальти подряд.

