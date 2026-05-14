Магнитная буря отступила? Геомагнитный прогноз на 14 мая

В середине мая геомагнитная обстановка остается спокойной, но расслабляться не приходится. Небольшие возмущения возможны уже 15 мая, а к концу месяца ожидаются новые всплески активности. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Вспышки на Солнце в мае 2026

В последние дни Солнце заметно оживилось. После периода затишья в начале месяца звезда выдала сразу две сильные вспышки подряд. Первая произошла 7 мая мощностью в M2.6. Тогда же произошел выброс плазмы, но облако не затронуло Землю. Источником стала группа пятен на Солнце под номером 4436.

Вторую вспышку ученые зафиксировали 11 мая мощностью М 5.7. На тот момент группа пятен не влияла на Землю, однако 13 мая была высокая вероятность мощной вспышки. Тем не менее, эта космическая участь миновала.

Геомагнитный прогноз на 14 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 14 мая ожидается геомагнитное затишье. Уровень возмущений составит 3,5 балла, что немного выше обычного фона, но останется в пределах безопасного «зеленого» уровня.

Вероятность появления полноценной магнитной бури составляет всего лишь 12%.

Индекс активности Ap колеблется на уровне около 5-10 баллов, показатель солнечной активности F 10.7 — в районе 110. Метеочувствительным людям нечего опасаться.

Прогноз магнитных бурь в оставшиеся дни мая

Все изменится 15 мая. Уровень геомагнитной активности составит около 4–4,5 балла, а вероятность оценивается в 85%, что соответствует «оранжевому» уровню.

В субботу, 16 мая, снова ожидается небольшое затишье, 17–18 мая магнитосфера будет возбуждена. Уровень магнитной активности оценивается в 4 балла (оранжевый).

До 22 мая ожидается спокойный период, 23 мая — новый всплеск с «оранжевым» уровнем опасности. На два дня с 24–26 мая намечается затишье, затем еще на один день, 27 мая, магнитосфера будет возбуждена.

С 28 мая и до конца месяца геомагнитная обстановка будет постепенно стабилизироваться.

Атмосферное давление 14 мая в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно заявлениям Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы составляет в пределах 740–750 мм рт. ст.

В столице днем, 14 мая, ожидается атмосферное давление на грани нормы — 740 мм рт. ст. Ночью — 742 мм рт. ст. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Комфортное атмосферное давление в Санкт-Петербурге считается в пределах 750–765 мм. рт. ст. В четверг, 14 мая, давление составит 757 мм рт. ст. в дневное время и 754 мм рт. ст. — в ночное.

Как магнитные бури влияют на состояние человека

Кардиолог Марина Орлова объяснила, что здоровые люди обычно не замечают геомагнитных бурь благодаря внутренним механизмам адаптации. Однако при истощении организма — после болезни, стресса или недосыпа — даже слабый всплеск может вызвать головную боль, скачки давления и плохое настроение.

В первую очередь страдает нервная система, снижается выработка мелатонина, что приводит к нарушениям сна. Также кровь становится гуще, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: повышается риск тромбов.

Особенно уязвимы люди с гипертонией, аритмией, атеросклерозом, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт, и пожилые с хроническими болезнями.

По словам врача, главное — не паниковать. Магнитная буря не представляет угрозы для жизни, а лишь создает дополнительную нагрузку на организм.

В такие дни важно не пропускать прием своих обычных лекарств и заменить поход в спортзал на спокойную прогулку на улице. Это поможет легче перенести перепады погоды.

