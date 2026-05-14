Борется с раком и диабетом: названа специя, помогающая «от всех болезней»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на всю пользу, важно следовать рекомендациям врачей и не превышать дозировки.

Куркума — не только популярная специя, но и признанное экспертами средство для лечения диабета. Именно лекарством ее назвали исследователи из Американского общества физиологии. Они отмечают, что содержащийся в приправе куркумин — это мощный антиоксидант, он защищает от воспалений, улучшает жировой и углеводный обмен, укрепляет иммунитет и даже, по некоторым данным, помогает бороться с раком и предотвращать опасные осложнения при диабете.

Как рассказала журналистам aif.ru врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева, куркума (отдельно или как ингредиент карри) переживает бум популярности, как в кулинарии, так и в медицине как биологически активная добавка к пище. На протяжении веков она применяется в индийской аюрведе как противовоспалительное, антибактериальное, противоглистное и ранозаживляющее средство.

Американское общество физиологии подтвердило, что куркумин способствует снижению уровня сахара в крови, восстанавливает клеточные реакции, сохраняет структуру и функцию аорты при диабете первого типа. Болезнь делает сосуды хрупкими, их стенки утолщаются, и, соответственно, сужается просвет и нарушается кровоток, провоцируя сердечно-сосудистые недуги. Если кровоток нарушается в почках, развивается почечная недостаточность, если в глазах — ухудшается зрение и так далее. Кроме того, растет вероятность инфаркта или инсульта.

По словам Солнцевой, и это доказывают исследования, куркумин эффективен при метаболическом синдроме, он подавляет переваривание углеводов и препятствует всасыванию глюкозы, улучшает липидный обмен, повышает уровень «хорошего» холестерина и снижает уровень «плохого». Куркуминоиды из специи — природные полифенолы — подавляют свободные радикалы и стимулируют антиоксидантные ферменты, они замедляют старение и снижают онкологические риски.

Как отметила врач, куркумин слабо усваивается, поэтому ученые ищут новые способы доставки, в том числе на основе наночастиц, мицеллярных форм инкапсулирования и добавления других вещества для улучшения всасываемости. Но увлекаться БАД содержанием куркумина не стоит из-за опасности токсического повреждения печени. В РФ предельно допустимой дозой считаются 150 миллиграммов в сутки, а рекомендуемой — 50. Но если только готовить с куркумой или карри, можно не бояться передозировки. Для усиления полезных свойств добавляются черный перец, имбирь, корица, кокосовое масло, масло гхи или мед.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как диабетикам помогает сыр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.