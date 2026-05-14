Актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем во время спектакля «Идиот»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время антракта ему оказывали медицинскую помощь.

Актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Он играл главную роль в постановке режиссера Сергея Тонышева. При этом артист не бросил зал — он доиграл до конца и даже вышел на поклон.

По словам зрителей, антракт затянулся минут на 15 дольше обычного. Как выяснилось позднее, у 55-летнего актера сильно подскочило давление, и в это время ему оказывали медицинскую помощь. Сам Андрей Владимирович заявил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Во время первого акта премьерного спектакля „Идиот“ 13 мая у Андрея Владимировича Кузичева поднялось давление. В антракте его состояние нормализовалось, и спектакль продолжили с небольшой задержкой антракта», — сказала ТАСС в пресс-службе театра.

Кузичев известен образом Вадима Марасевича в сериале «Дети Арбата», ролью Михаила Борщова в сериале «Не родись красивой» и ролью Гинце в сериале «Доктор Живаго».

Премьера спектакля Сергея Тонышева «Идиот» по мотивам одноименного романа Достоевского была запланирована на 13 и 14 мая на Основной сцене московского Театра имени Пушкина.

Помимо Андрея Кузичева, в постановке задействованы Евгения Леонова (Настасья Филипповна), Александр Кубанин (Рогожин), Вероника Сафонова (Аглая), Андрей Сухов (генерал Епанчин), Вера Воронкова (генеральша Епанчина), Наталья Рева-Рядинская (Александра), Валерия Елкина (Аделаида), Сергей Кудряшов (Ганя), Руслан Чагилов (Коля Иволгин), Сергей Миллер (Тоцкий), Алексей Рахманов (Фердыщенко).

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Станислав Садальский успешно перенес операцию по протезированию коленного сустава. По его словам, хирургическое вмешательство проводилось в госпитале имени Вишневского. Садальский подчеркнул, что остался в восторге от работы медицинского персонала и возможностей современного оборудования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.