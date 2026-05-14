Последний школьный вальс под запретом: в России массово отказываются от западной музыки на выпускных

Фото, видео: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Организаторы школьных выпускных срочно меняют программу. В нескольких регионах учебным заведениям рекомендовали полностью отказаться от западной музыки. И произошло это в тот момент, когда постановки уже были фактически готовы, танцы выучены и отрепетированы. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко нашла инициативных директоров и спросила, как выпускникам выходить из этой ситуации.

Последние звонки, выпускные вечера и вальс. Традиция красивая, к ней тщательно готовятся. Казалось бы, что может пойти не так?

«Администрация школы нам поставила сразу условие, что надо будет русскую музыку подбирать, а не иностранную», — поделилась выпускница 11 класса Анастасия Соболева.

А в других школах ученикам, которые несколько месяцев репетировали под иностранную песню, в последний момент сообщили, что композицию нужно заменить якобы из-за закона о защите русского языка. Так в Рязани выпускникам запретили использовать «Shape of my heart» Стинга.

«Мы не можем, ну, скажем так, не допустить песню, а иностранную песню смутного содержания, которая содержит про игральные карты. Сами слова, которые там прозвучали именно на русском языке, как бы детей подтолкнули к обдумке дальнейшего, применять эту песню или не применять», — объясняет исполняющий обязанности директора МБОУ «Мосоловская СОШ им. В. М. Фомина» Александр Куколь-Яснопольский.

Этот случай получил широкий резонанс. Запрета как такового вроде и нет, но есть рекомендация школы. Мама одной из выпускниц в Сочи рассказывает об аналогичной ситуации. Она просила не показывать ее лицо, понимая, чем это может закончиться для ребенка.

«Ссориться, конечно, с учителями и директором никто не будет, потому что впереди экзамены. Совсем недавно нам директор сказала, что под иностранную песню нельзя нам выступать», — говорит мама выпускницы.

Зато более открыто своим мнением делятся выпускники прошлых лет, которым, как говорится, нечего терять. Оказывается, подобные «негласные» запреты и «рекомендации» существуют уже не первый год.

«За две недели мы меняли полностью танец, наш школьный хореограф должен был вообще все поменять. Мы не попадали в такт, были рядом экзамены, было ничего не понятно», — выпускница 2022 года из Санкт-Петербурга Милана Холина.

Подобные случаи произошли еще в Ярославской и Тамбовской областях, где под запрет попали песни Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон. Что плохого в их творчестве — непонятно.

«Школа вправе определять, для того чтобы не нести ответственность, какая музыкальная композиция будет использоваться. Поэтому исходят по пути меньшего сопротивления», — заметил адвокат Тимур Матвеев.

Кроме выпускников, попавших в стрессовую ситуацию накануне экзаменов, страдают и кошельки родителей. Ведь в большинстве школ танцы ставят с платными хореографами. А замена песни — это дополнительные траты.

Мягкие, скользящие движения, ритмичная структура. Обязательный ритуал на выпускных вечерах в России. Вальс — это не просто танец, а целая история. Которая, кстати, пришла к нам из Европы.

Да и многие учителя и директора школ стараются не вступать в конфликт поколений и, напротив, поддерживают своих выпускников.

«На каком языке написаны вальсы Штраусса? На музыкальном языке. На каком языке написан Полонез Чайковского? На русском, французском. Ну, ребята, извините. Ну, нельзя так», — возмущается заслуженный учитель России, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 109» Евгений Ямбург.

Конечно, если речь идет о музыке, которая несет в себе негатив, содержит ненормативную лексику, то танцевать под нее выпускной вальс — противозаконно и в каком-то смысле даже кощунственно. Но что касается других произведений, то у искусства не должно быть границ и национальности.

