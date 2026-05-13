Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком

Фактическим владельцем строящейся резиденции в документах и рабочих обсуждениях значится человек по имени «Вова».

Один из роскошных домов в жилом комплексе «Династия» под Киевом возводился специально для Елены Зеленской в качестве материального обеспечения при предстоящем разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в российских силовых ведомствах.

По информации источников, четвертый объект в кооперативе должен был стать своеобразной компенсацией для супруги украинского лидера Владимира Зеленского перед разводом. Согласно имеющимся данным, фактическим владельцем строящейся резиденции в документах и рабочих обсуждениях значится человек по имени «Вова».

Ранее экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозаписи, касающиеся деятельности бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дел о махинациях в энергетической сфере. В записях также фигурирует Ермак.

На «пленках» обсуждается процесс легализации денежных средств, полученных незаконным путем, которые направлялись на строительство резиденций в поселке Козин под Киевом под названием «Династия». По данным НАБУ, участники схемы «отмыли» более 460 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 10,4 миллиона долларов.

