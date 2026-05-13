От банкира до премьера ЛНР: что известно о врио Брянской области Ковальчуке

Новый глава региона начинал строить карьеру в банковской сфере.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. До этого Ковальчук возглавлял правительство Луганской Народной Республики. О жизненном и профессиональном пути Ковальчука — в материале 5-tv.ru.

Ранние годы и образование

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Первое высшее образование он получил в Южно-Уральском государственном университете по специальности «Экономика и управление на предприятии в машиностроении».

Позже Ковальчук окончил тот же вуз по направлению «Юриспруденция», а затем получил еще одно образование в сфере водоснабжения и водоотведения. Кроме того, Ковальчук прошел программу MBA по управлению бизнесом и стал выпускником «школы губернаторов» при РАНХиГС.

Карьера в банковской сфере

Профессиональный путь Ковальчук начал в 1995 году в банковской системе. Сначала он работал в Южно-Уральском филиале Машбанка, а спустя год перешел в коммерческий банк «Ураллига». Там он за десять лет вырос от рядового специалиста до первого заместителя директора.

Работа в Челябинске и Югре

В середине 2000-х Ковальчук сменил банковскую сферу на государственную службу. Он возглавил муниципальное предприятие водоснабжения и водоотведения Челябинска, а позже стал депутатом городской думы, где занимался вопросами ЖКХ и благоустройства.

В 2010 году чиновника назначили заместителем главы администрации Челябинска по городскому хозяйству. В 2012 году он перешел на работу в правительство Челябинской области, где руководил министерством промышленности и природных ресурсов, а позднее — министерством радиационной и экологической безопасности.

В 2015 году Ковальчук переехал в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и возглавил региональный департамент ЖКХ и энергетики. Позже работал в структурах Министерства строительства России.

В 2019 году занимавший пост врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором. На этой должности он курировал промышленный блок и отвечал за подготовку саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Также Ковальчук входил в кадровый резерв администрации президента России.

От Миасса до правительства ЛНР

Весной 2023 года Ковальчука избрали главой Миасского городского округа — его кандидатуру поддержали почти все депутаты местного совета. Летом 2024 года чиновник досрочно покинул пост главы Миасса и возглавил правительство ЛНР. Представляя его кандидатуру, глава республики Леонид Пасечник назвал Ковальчука опытным управленцем и сильным хозяйственником.

Во время работы в ЛНР Ковальчук получил ведомственную медаль Министерства энергетики РФ «Трудовая слава» III степени. Награду ему вручили за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю работу.

