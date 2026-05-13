Герой России и генерал-майор: что известно о врио Белгородской области Шуваеве

Новый глава региона прошел путь от десантника до регионального чиновника.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Шуваевым, после которой назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. До этого Шуваев занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Больше об Александре Шуваеве — в материале 5-tv.ru.

Ранние годы и образование

Александр Шуваев родился 7 мая 1981 года в городе Новый Оскол Белгородской области. После школы он выбрал военную карьеру и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 2002 году. Позже получил дополнительное образование в Общевойсковая академия Вооруженных сил имени М. В. Фрунзе.

Служба в армии и участие в военных конфликтах

После выпуска из училища Шуваев начал службу в различных регионах страны, в том числе в Омске и Ставрополе. За годы карьеры он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году, а также в операции в Сирии.

В 2017 году Шуваева назначили командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле, где он прослужил до 2022 года.

С начала спецоперации на Украине Шуваев продолжил службу уже в звании генерал-майора. За проявленные в ходе боевых действий мужество и героизм ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Кроме того, Шуваев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Программа «Время героев»

Летом 2025 года Александр Шуваев вошел в число участников второго потока федеральной программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Путина. Проект направлен на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госуправлении.

Во время обучения наставником Шуваева стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Уже в январе 2026 года Шуваева назначили заместителем главы региона. На этой должности он отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами и координировал вопросы поддержки военнослужащих и их родственников.

