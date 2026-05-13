СМИ сообщили, что экс-глава офиса Владимира Зеленского якобы хотел «навести порчу» на руководство антикоррупционных органов Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала отсылку к повестям Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», комментируя сообщения СМИ об использовании услуг гадалки экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Захарова сослалась на публикации СМИ, в которых утверждается, что Андрей Ермак якобы обращался за помощью к гадалке из Киева. Согласно этим сообщениям, с ее помощью он пытался «наводить порчу» на руководителей антикоррупционных структур, а также принимал кадровые решения.

«Вечера на хуторе близ Банковой», — написала дипломат.

Захарова упомянула улицу Банковую в Киеве. Именно там располагается здание администрации и рабочий офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

В понедельник, 11 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила Ермаку обвинение по делу о строительстве элитных резиденций. По данным правоохранителей, экс-глава офиса Зеленского участвовал в организованной группе, легализовавшей 460 миллионов гривен.

