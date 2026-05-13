Путин назначил участника программы «Время героев» врио губернатора Белгородской области

Президент принял отставку Гладкова по собственному желанию.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородская область. Соответствующее кадровое решение принято после ухода Вячеслава Гладкова с поста главы региона.

Александр Шуваев ранее занимал должность заместителя губернатора Иркутской области. Также он известен как участник программы «Время героев», созданной для подготовки управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.

Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Участник президентской программы «Время героев».

В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области.

Выборы губернаторов Брянская область и Белгородская область состоятся 20 сентября 2026 года. Соответствующее решение принято после назначения временно исполняющих обязанности глав регионов.