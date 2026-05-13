«Я тише воды ниже травы»: Андрей Максимов негодует из-за роли кинозлодея

Актер Андрей Максимов не понимает, почему ему так часто достаются роли злодеев

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер уже успел сыграть маньяка и лидера преступной группировки, и в новом спектакле ему снова досталась отрицательная роль.

Актер Андрей Максимов не понимает, почему ему так часто достаются роли кинозлодеев. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-показе спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова, в котором сыграл роль короля Клавдия.

«Непонятно, почему я все время меня засовывают в какие-то убийства брата, расчленение детей, избивание каких-то группировок. Я вообще тише воды ниже травы», — сказал Максимов.

При этом актер отмечает, что отчасти в нем есть качества персонажей, которых он воплощает, именно поэтому в кино и на сцене он выглядит убедительно.

«Я бы очень хотел надеяться, что я не состою из злодеев, которых я играю, представляю. Но точно какое-то зло во мне есть, если раз за разом, со всех сторон меня окунают в эти злые грязевые ванны», — поделился Андрей.

Андрей Максимов получил широкую известность благодаря сериалу «Фишер», в котором воплотил образ кровожадного маньяка. Также актер снялся в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил роль Вадима Желтухина, главаря одной из группировок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера спектакля «Гамлет» состоится 14 мая в 19:00 на сцене МХТ имени Чехова. Режиссером постановки переосмысленного произведения писателя Уильяма Шекспира выступил Андрей Гончаров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.