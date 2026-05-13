Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребенку сделали инъекцию, после которой он потерял сознание и посинел.

Восьмилетний мальчик умер после визита к врачу из-за боли в ухе в Новороссийске. Об этом сообщил Следственный комитет по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, 12 мая 2026 года в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в медицинском центре наступила смерть малолетнего пациента», — написали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе выполняются следственные действия, назначена необходимая экспертиза, а также изучается медицинская документация. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении.

Тетя мальчика по имени Лусине рассказала в соцсетях, что семья привезла ребенка в частную клинику «Новомед». У мальчика была температура и боль в ухе. Ему сделали инъекцию, после которой он потерял сознание. Мать мальчика видела, что ее сын посинел и лежал на полу. При этом врачи не предпринимали никаких действий. В это время отца мальчика отправили в аптеку, так как в медицинском учреждении не было необходимых препаратов, сказала женщина.

Когда на место приехала скорая помощь, мальчик уже умер. Теперь семья ребенка требует расследовать все обстоятельств случившегося. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru писал, что пациентка напала с ножом на беременную сотрудницу скорой помощи. Пострадавшая была вынуждена продолжать оказывать помощь злоумышленнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.