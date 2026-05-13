Майский детокс: как восстановить здоровье желудка после праздников

Терапевт Ахтанина: в первые дни после майских лучше сесть на легкую диету

В этот период важно соблюдать баланс воды и питания.

После насыщенных майских праздников можно столкнуться с тяжестью в животе. Как разгрузить желудок, рассказала преподаватель кафедры терапии Государственного университета просвещения, терапевт Алена Ахтанина в беседе с Газета.ру.

Людям, которые употребляли алкоголь и жирную пищу, эксперт порекомендовала устроить детокс от трех до пяти дней. Следует исключить вредные продукты и придерживаться легкой диеты, добавив в рацион овощи, крупы, нежирную рыбу и паровые блюда из индейки или курицы.

«Важно, чтобы рацион был сбалансирован, и включал клетчатку, белки, полезные жиры и медленные углеводы. Хлеб — лучше подсушенный», —поделилась терапевт.

Кроме того, врач подчеркнула, что важно соблюдать баланс воды и питания в целом. Требуется выпивать не менее 1,5 литра чистой воды в сутки и не устраивать жестких разгрузочных дней. Это может привести к замедлению восстановления, что в результате только усугубит здоровье. Симптомов при патологии ЖКТ достаточно много, за одним и тем же признаком может скрываться не одно заболевание.

«Если какой-либо из симптомов появился впервые, нужно не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу», — добавила специалист.

