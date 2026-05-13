Свадьба мечты сорвана: организатор праздников в Петербурге обманул 27 пар

Злоумышленник сдавал в аренду особняк, в котором планировалось проведение торжеств.

Свадьба мечты с видом на Петербург обернулась многомиллионным скандалом. Десятки пар, которые заранее оплатили аренду роскошного особняка для своих торжеств, неожиданно остались и без праздника, и без денег. Теперь вместо подготовки к церемонии, молодожены подают коллективные иски.

Об этой истории журналисты узнали благодаря обратной связи от зрителей.

Через две недели свадьба Анны Ким в роскошном четырехэтажном особняке Балинского с открытой террасой и видами на Петербург не состоится.

«Праздника не будет, и мечту о красивой свадьбе придется отложить на какое-то время», — рассказала пострадавшая Анна Ким.

Торжество, по мнению девушки, сорвал организатор Андрей Плотников, с которым в конце сентября прошлого года молодожены заключили договор на аренду особняка. Заплатили четверть миллиона рублей. И как только внесли последний платеж, получили письмо от фирмы.

«Что, к сожалению, мы вынуждены сообщить, что только что узнали, что мы больше не продолжаем сотрудничество с данной площадкой. Мы аренду отменяем, и ничего не будет. Нам предложили подождать два месяца для возврата средств, либо идти сразу в суд», — рассказала Анна Ким.

Но никаких денег ни через два, ни через четыре месяца молодожены так и не дождались. Вместо этого в мессенджере Андрей Плотников написал, что на него подали коллективный иск и все счета арестованы.

Анна стала разыскивать в интернете других пострадавших. На сегодняшний день она насчитала как минимум 27 пар.

Избежать обмана не помогли ни положительные отзывы на работу компании «Дом» Андрея Плотникова, ни рекомендации друзей и знакомых, которые советовали проводить праздник в этом особняке.

«Прекрасное место, крутое обслуживание. Вкусная еда. А вид! Обязательно вернусь к вам», — писали клиенты.

Ведь до конца прошлого года фирма выполняла свои обязательства. Но 31 декабря собственник расторг с ней договор аренды, о чем Андрея Плотникова предупредили за четыре месяца. Но это не остановило предпринимателя, и его компания успела заключить с клиентами несколько десятков договоров на будущий год.

«Разгар сезона, и наша команда не сбавляет темпа и готовится к следующему мероприятию», — говорилось в рекламных публикациях.

Причем, по мнению экспертов рынка, цена за аренду от компании «Дом» была существенно занижена — вероятно, для того чтобы привлечь большее количество клиентов. Сейчас особняк сдают в районе 400 тысяч рублей за сутки.

Новые арендаторы особняка рассказали журналистам, что во время передачи площадки Андрей Плотников предлагал выкупить данные 25 заказчиков, которые оплатили аренду под мероприятия на 2026 год. Также якобы сообщил, что все клиентские деньги он уже потратил. А это около семи миллионов рублей.

Общая сумма ущерба может быть и больше. Пострадавшие переводили от 250 до 290 тысяч рублей в зависимости от числа и месяца, на которое было запланировано торжество. Вместо загса и празднования свадьбы мечты молодожены вынуждены ходить по судам в попытках вернуть деньги.

«Вот такая массовость, массовый характер неисполнения обязательств в короткий промежуток времени может свидетельствовать о том, что лицо знало заведомо, что не может исполнить обязательства, что уже подпадает под действие статьи 159 Уголовного кодекса России — это мошенничество», — пояснила адвокат Елена Сенина.

Что до предприимчивого бизнесмена, в случае если его признают виновным, может закончиться реальным сроком — до десяти лет. А пока он предпочитает скрываться от обманутых клиентов и, судя по публикациям в соцсетях, где-то далеко за границей.

