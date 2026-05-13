Первые кадры: Юра Борисов исполнил Гамлета на сцене МХТ им. Чехова

Появились первые кадры Юры Борисов в роли Гамлета на сцене МХТ им Чехова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Еще до премьеры постановка с именитыми актерами успела наделать немало шума. Чего-только стоят герои на роликах и в костюмах из фольги.

Уже 14 мая в 19:00 на сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля «Гамлет», в котором главную роль исполнил актер Юра Борисов. Первыми отрывками его выступления на сцене делится 5-tv.ru.

Режиссером постановки переосмысленного произведения писателя Уильяма Шекспира выступил Андрей Гончаров. Как отмечается на сайте МХТ, произведение было «талантливо обработано современными традициями театра».

Судя по кадрам, в амбициозном спектакле действительно будет все по-новому — чего стоит только один Юра Борисов, катающийся по сцене на роликах в костюме из фольги.

«Режиссерская концепция напоминает о вечной дилемме дат и сомнений: быть или казаться, доверять или быть», — сказано на сайте театра в описании постановки.

Несмотря на кажущийся на первый взгляд хаос на сцене, зритель полностью погружается в происходящее и проживает каждую минуту пути Гамлета к познанию истины. Каждый акт представления наполнен драматизмом, интеллектуальной игрой и интерпретациями смысла бытия, которые заставят задуматься также о роли судьбы, ответственности и силе выбора.

Помимо Юры Борисова, в постановке также приняли участие такие актеры, как Андрей Максимов, Анна Чиповская и Артем Быстров.

Еще до премьеры постановка с именитыми актерами успела наделать немало шума. Билеты на спектакль на официальном сайте театра почти полностью раскупили в день старта продаж, при этом цены варьировались от 12 900 до 150 000 рублей за одну штуку. Современного Гамлета» уже называют одним из самых ярких событий московской сцены.

