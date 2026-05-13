Работница детсада сообщила ложную новость о минировании, чтобы уйти с работы пораньше

Для этого женщина зарегистрировалась в мессенджере с запасного номера под чужим именем.

В Благовещенске помощница воспитателя одного из детских садов устроила ложную тревогу о минировании, чтобы сорвать рабочий день и раньше попасть домой. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда Амурской области.

По данным суда, женщина поняла, что просто отпроситься с работы не получится, и решила организовать эвакуацию. Для этого она вставила в телефон запасную сим-карту, зарегистрировалась в мессенджере под именем «Твоя судьба» и отправила кладовщику детского сада несколько тревожных сообщений.

«Заминировано», «Осталось 45 минут», «Осталось 35 минут», — говорилось в сообщениях.

Несмотря на то что адрес был указан с ошибкой, сотрудники учреждения восприняли угрозу всерьез. После отправки сообщений женщина уничтожила сим-карту — сломала ее и выбросила возле автобусной остановки.

Информацию оперативно передали правоохранителям. Детский сад срочно эвакуировали, а на место прибыли экстренные службы и специалисты для проверки здания и территории. В итоге никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Сотрудники УФСБ России по Амурской области быстро установили личность отправителя сообщений. Во время допроса женщина призналась, что специально хотела вызвать эвакуацию, чтобы закончить рабочий день раньше.

В суде женщина полностью признала вину, извинилась перед коллективом детского сада и частично компенсировала причиненный ущерб. Также суд учел ее состояние здоровья, помощь следствию, отсутствие судимостей и многочисленные благодарности и грамоты.

В итоге жительницу Благовещенска признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

