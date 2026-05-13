Путин: Россия продолжит модернизировать и развивать стратегические ядерные силы

Современное вооружение сможет обходить любые существующие преграды на своем пути.

Россия намерена планомерно наращивать потенциал и проводить глубокую модернизацию своих стратегических ядерных сил. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что страна планирует сфокусироваться на производстве перспективных ракетных комплексов. Главной особенностью таких новинок станет их способность беспрепятственно преодолевать как действующие, так и проектируемые системы противоракетной обороны (ПВО).

Как подчеркнул российский лидер, огромную роль в этом процессе играет Московский институт теплотехники. Здесь были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Благодаря деятельности этого научного центра в государстве сформировалась уникальная школа ракетных систем, которая вносит фундаментальный вклад в обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» может гарантированно поражать объекты на территории любого противника, в том числе, в условиях развитой противоракетной обороны.

