Жизнь без бокала: как меняется тело после отказа от алкоголя

Daily Mail: после отказа от алкоголя тело меняется каждый день

Отказ от употребления спиртных напитков запускает процесс поэтапного оздоровления организма, влияя на сон, состояние кожи и работу печени. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Процесс детоксикации начинается сразу, как только печень переработает остатки этанола, однако первые дни могут быть сложными из-за психологического и физического дискомфорта.

Автор книги «Объяснение алкоголя» Уильям Портер отметил, что в первый день часто возникают раздражительность и тревога. Это связано с тем, что мозг, привыкший к седативному действию спиртного, продолжает вырабатывать стимуляторы, такие как кортизол и адреналин.

К третьему дню эти эффекты обычно проходят, но могут возникнуть временные проблемы со сном. Алкоголь нарушает фазу быстрого сна, и организму требуется время, чтобы восстановить естественные ритмы. Примерно через неделю к человеку возвращаются яркие сновидения — признак того, что мозг начинает «залечивать» повреждения.

На десятый день после отказа от выпивки уровень дофамина и кортизола стабилизируется, что ведет к заметному улучшению настроения.

Кроме того, тело начинает восстанавливать водный баланс, благодаря чему кожа выглядит более упругой и исчезает отечность. Вторая и третья недели характеризуются улучшением работы кишечника и снижением артериального давления.

По данным исследования Университетского колледжа Лондона, месяц трезвости снижает давление на 5%, что сопоставимо с эффектом от приема лекарств.

Через 30 дней печень умеренного курильщика способна регенерировать до половины своего объема, если повреждения не стали критическими. Длительная абстиненция значительно снижает риск развития онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий в будущем.

