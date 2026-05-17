Физики разошлись во мнениях: главную модель Вселенной поставили под сомнение

Масштабный опрос показал, что ученые все меньше уверены в привычном устройстве космоса.

Крупный международный опрос среди физиков выявил серьезные разногласия по поводу устройства Вселенной и фундаментальных законов природы. Результаты исследования специалистов из Института Периметра и Университета Ватерлоо показали, что в научном сообществе нет единого мнения даже по тем теориям, которые долгое время считались практически общепринятыми.

Одним из главных итогов стало снижение доверия к стандартной космологической модели, основанной на концепции холодной темной материи и так называемом лямбда-CDM.

Именно эта схема много лет использовалась как основное объяснение расширения Вселенной. Однако большинство участников опроса не выразили уверенной поддержки этой модели.

Во многом сомнения ученых связаны с новыми данными проекта DESI — «Спектроскопического прибора темной энергии». Наблюдения показали, что темная энергия, возможно, меняется со временем, хотя стандартная теория предполагает ее постоянство.

Руководитель исследования Нияеш Афшорди заявил, что главным открытием стало отсутствие устойчивого согласия даже по базовым вопросам современной физики. При этом он подчеркнул: речь идет не о кризисе науки, а скорее о периоде активного пересмотра прежних представлений.

Наиболее близкими к консенсусу оказались только две темы. Первая — теория Большого взрыва. Около 68% участников согласились с тем, что она описывает эволюцию Вселенной из сверхплотного состояния, но не обязательно объясняет происхождение самого времени.

Вторым пунктом стала космическая инфляция — идея о чрезвычайно быстром расширении ранней Вселенной. Эту концепцию поддержал примерно 51% опрошенных.

По остальным вопросам мнения разделились еще сильнее. Так, ученые не смогли договориться о природе темной материи. Часть физиков считает, что она состоит из неизвестных частиц, другие предлагают пересмотреть саму теорию гравитации, а наиболее популярным оказался вариант, объединяющий сразу несколько подходов.

Не меньше споров вызвала и проблема квантовой гравитации. Теория струн получила наибольшую поддержку, но ее выбрали лишь 19% участников. Другие исследователи высказались в пользу альтернативных концепций или вовсе усомнились в возможности квантования гравитации.

Авторы исследования отмечают, что научные истины не определяются голосованием. Тем не менее подобные опросы позволяют понять, какие идеи остаются наиболее устойчивыми, а какие направления современной физики требуют серьезного переосмысления.

