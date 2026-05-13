Несчастный случай? На популярном пляже обнаружили тела трех женщин

DE: на популярном пляже в Великобритании обнаружили тела трех женщин

Фото: www.globallookpress.com/Lothar Hinz / CHROMORANGE

Власти перекрыли часть территории и стянули на место происшествия экстренные службы.

В британском Брайтоне на побережье обнаружили тела трех женщин. Об этом сообщила газета Daily Express.

По данным издания, возле пляжа были замечены спасательные лодки Королевского национального общества спасения на водах (RNLI). Позже информацию о происшествии подтвердили в полиции.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, после чего началось оперативное расследование.

Старший суперинтендант Адам Хейс сообщил, что правоохранители сейчас устанавливают личности погибших и выясняют обстоятельства трагедии.

Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к месту происшествия, пока там продолжают работать спасатели и следователи.

Ранее в Австралии правоохранители нашли 37-летнюю женщину, которая родила близнецов в палатке. Один из младенцев к моменту прибытия экстренных служб был мертв. Трагедия произошла в лагере для бездомных на берегу реки.

Спасатели обнаружили мертвого новорожденного и второго ребенка, который оставался жив. Женщину вместе с выжившим младенцем срочно доставили в больницу. По данным местных служб, состояние ребенка тогда оценивалось как крайне тяжелое.

