В Госдуме открыли культурно-просветительскую выставку «Арт-фронт»

Партия «Новые люди» организовала в стенах Госдумы выставку под названием «Арт-фронт», посвященную участникам специальной военной операции. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

По словам руководиля фракции Алексея Нечаева, экспозиция несет не только культурную, но и важную гуманитарную миссию. Все собранные от продажи представленных полотен средства будут направлены на нужды и поддержку российских военнослужащих. Кроме того, часть произведений искусства передается бойцам в зону боевых действий напрямую, чтобы поддерживать их моральный дух.

«Все это показывает, что Россия едина: и военные, и художники, и люди, которые работают в компаниях, и инженеры, и программисты, и бухгалтеры — все это люди, которые, чем бы они ни занимались, сегодня вместе строят место России в современном мире», — заявил Нечаев.

Одним из ключевых экспонатов стала работа художника Максима Ильнова под названием «Защитник». Автор картины пояснил, что его произведение символизирует фундаментальные ценности страны — любовь, товарищество и братские узы.

Художник добавил, что за спинами воинов стоят Кремль, родные дома, бескрайние просторы от степей до тундры, а также многодетные семьи, и этот мир народ намерен защищать всеми силами.

