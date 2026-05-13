Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве

Статус артистки изменился после допроса, куда ее изначально доставили как свидетеля.

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман), стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Инсайдер издания уточнил, что изначально Линду доставили на допрос как свидетеля, однако затем ее статус изменился на подозреваемую. Следствие может обратиться в суд и запросить для певицы меру пресечения.

Гейман задержали утром 12 мая по делу о мошенничестве с авторскими правами. У певицы многолетний конфликт с заслуженным артистом России, продюсером Максимом Фадеевым. Он 30 лет пытался вернуть себе права на такие культовые песни, как «Ворона», «Мало огня» и «Северный ветер».

Следствие считает, что Линда вступила в сговор с директором ООО «Профит» Дарьей Шамовой. Она может быть причастна к подлогу и незаконному переоформлению прав на песни на свое имя. Параллельно следственные действия прошли по делу генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, через которого, предположительно, и были проведены махинации.

