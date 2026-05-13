Проверял оружие: пенсионер в Москве стрелял из винтовки по детской площадке

Пенсионер в Москве стрелял из пневматической винтовки по детской площадке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пенсионер в Москве открыл стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба Управления внутренних дел по Южному административному округу столицы.

«66-летний мужчина в обеденное время решил опробовать свою винтовку, стреляя из окна квартиры в сторону детской площадки и школы», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что участковому по району Орехово-Борисово Северное о звуках, похожих на выстрелы, сообщили сотрудники местного детского сада. Оказалось, что стрельба из окна одного из домов на Каширском шоссе действительно производилась.

Пострадавших нет. Мужчина был задержан, а пневматическая винтовка изъята. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Пневматическая винтовка, из которой стрелял подозреваемый. max.ru/Moscow_police

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девятиклассник устроил стрельбу в школе № 1 в Гулькевичском районе Краснодарского края. Подросток принес в образовательное учреждение пневматическое оружие и открыл из него огонь. В результате пострадали два ученика. Одного из них пришлось госпитализировать.

