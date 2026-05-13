Общался с другой? Почему Эммануэль Макрон получил пощечину от жены

Daily Mail: Эммануэль Макрон получил пощечину от жены из-за его общения с другой

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Costantino

Истинная причина семейного скандала президента Франции раскрыта в биографическом расследовании.

Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит из-за обнаруженного в его телефоне сообщения от известной иранской актрисы. Об этом сообщило Daily Mail.

Источником информации послужила новая книга журналиста издания Paris Match Флориана Тардифа «(Почти) идеальная пара». В ней автор подробно описывает скрытые аспекты личной жизни президентской четы.

Инцидент, ставший вирусным в мае 2025 года, произошел на борту самолета в аэропорту Ханоя. На записи было видно, как первая леди резко отталкивает президента, задев его лицо, прямо перед выходом к прессе во Вьетнаме.

В то время Елисейский дворец пытался сгладить ситуацию, называя это «шутливой перепалкой». Однако Тардиф утверждает, что конфликт был серьезным и вызван ревностью.

По данным биографа, Эммануэль Макрон на протяжении нескольких месяцев поддерживал «платоническую» связь с неназванной иранской звездой. Тардиф сообщил, что содержание некоторых сообщений, таких как «Я нахожу вас очень красивой», выходило за рамки обычного дружеского общения.

Несмотря на то что физической измены не было, переписка спровоцировала напряжение. Журналист в эфире радиостанции RTL подчеркнул, что его данные проверены и основаны на свидетельствах из ближайшего окружения президента.

Автор книги отметил, что спор на борту самолета продолжался долго. Когда супруги выходили к трапу, Брижит ошибочно полагала, что сцена скрыта от камер.

Представители первой леди Франции категорически отвергают версию, изложенную в книге. В комментарии для Le Parisien окружение Брижит Макрон заявило, что она никогда не проверяет мобильный телефон своего мужа.

Пресс-служба Эммануэля Макрона настаивает, что инцидент в аэропорту был шуточным моментом перед началом официального визита.

Тем не менее инцидент уже успели высмеять мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа. Он на пасхальном обеде в Белом доме иронизировал над тем, что Макрон все еще «восстанавливается после удара в челюсть».

Сам французский лидер назвал подобные колкости неэлегантными и не соответствующими уровню международной политики.

В книге Тардифа также упоминается о значительной разнице в возрасте супругов и о том, что Макрон однажды признался другу: его политический успех напрямую зависит от счастья Брижит.

