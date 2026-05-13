Война за примата: женщина считает статую гориллы своим лучшим другом

Власти требуют убрать огромную фигуру обезьяны с фасада дома.

Британка может быть оштрафована на сумму до 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за отказ демонтировать статую гориллы, установленную на фасаде ее дома. Женщина считает, что примат является ее другом. Об этом сообщило Metro.

По данным издания, 59-летняя британка получила предписание убрать метровую фигуру, которую она называет Цезарем. Местный совет настаивает на том, что объект не является мелким декоративным элементом. Статуя представляет собой заметное сооружение, которое портит внешний вид постройки.

Магистратский суд вправе назначить штраф в размере 20 тысяч фунтов. При этом, Королевский суд может вынести решение о неограниченной сумме взыскания, если требование властей не будет выполнено до 9 июня 2026 года.

Конфликт с муниципальными властями начался еще в мае 2025 года, когда женщина получила первое уведомление. Британка утверждает, что Цезарь надежно закреплен на деревянном постаменте между окнами второго этажа своей квартиры. Для прохожих он не представляет угрозы.

По словам владелицы, она купила статую в магазине зоотоваров еще в 2005 году и даже выкупала ее обратно у новых хозяев после переезда, заплатив 600 фунтов (около 60 тысяч рублей).

«Он мой лучший друг, и я никогда не планировала его перемещать. Все любят Цезаря, он стал частью местного сообщества», — заявила она.

Женщина подавала апелляцию на решение совета. Однако независимая инспекция в мае 2026 года оставила требование о демонтаже в силе. Директор службы планирования подчеркнул, что правила зонирования и строительства не позволяют рассматривать такую крупную конструкцию как незначительный декор.

Несмотря на угрозу судебного преследования, хозяйка гориллы пока не спешит расставаться с «лучшим другом».

