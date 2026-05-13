«Не надо подстраиваться»: группа AY YOLA дала совет молодым артистам

Музыканты считают важным быть верным тому, что нравится.

Чтобы привлечь внимание аудитории, молодым талантам нужно не бояться внедрять что-то новое в свое творчество. Об этом рассказал участник группы AY YOLA Руслан Шайхитдинов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной XV церемонии премии «Аванс» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Всегда новаторы, те люди, которые сделали то, что никто не делал. <…> Это всегда вызывает живой интерес неподдельный», — сказал артист.

Другой участник музыкального коллектива Ринат Рамазанов отметил, что творец должен быть верным своему делу.

«Не надевать вот эту маску и подстраиваться под все, что окружает, а делать именно от души, и тогда зритель это считывает, когда человек настоящий», — подчеркнул Ринат.

Он также добавил, что с первого раза может не получиться завоевать внимание публики, но если не опустить руки, то «награда найдет своего героя».

